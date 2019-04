GDJE ĆE VATRENI NASTAVITI KARIJERU? Simeone želi Hrvata, iz redova velikana mu jasno poručili što misli o tome

Hrvatski reprezentativac nalazi se u teškoj situaciji

Sudbina Matea Kovačića u rukama je Fife. Ne prođe li Chelseajeva žalba na odluku da im je zabranjeno u dva iduća prijelazna roka registrirati nove igrače pitanje je gdje će Vatreni nastaviti karijeru. Veznjak ove sezone igra na posudbi u londonskom klubu i cilj mu je ostati tamo. No, to neće ovisiti niti o njemu niti o Chelseaju. Zbog toga su s pojavile brojne glasine gdje će igrati iduće sezone. Španjolski As objavio je ovog vikenda da je jedno sigurno – dres Atletico Madrida neće navući.

Nova posudba pa Chelsea?

Naime, pozivajući se na riječi neimenovanog klupskog dužnosnika pišu da Real nije spreman poslovati s gradskim rivalom. Osim Atletica, pisalo se o interesu njegova bivšeg kluba Intera, kao i ruskog Zenita te Rome.

Zinedine Zidane planira velike promjene ovog ljeta u svlačionici i Kovačiću će vjerojatno pokazati izlazna vrata. Pokaže li se Chelsea odlučnim u želji da potpišu trajni ugovor s Vatrenim lako je moguće da on iduće sezone ode na još jednu posudbu, a nakon toga preseli u London.