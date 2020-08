GDJE ĆE MESSI NASTAVITI KARIJERU? Jedan je klub isplivao kao najizgledniji kandidat, a s njim se do sada Argentinac nije povezivao

Nakon što je u utorak kapetan Barcelone i jedan od najboljih, a po mnogima i najbolji igrač na svijetu Argentinac Lionel Messi obavijestio kluba da želi otići što prije, počelo se spekulirati gdje će on nastaviti karijeru.

POTRES NA CAMP NOU, MESSI NAPUŠTA BARCELONU: Iz kluba službeno potvrdili da je Argentinac zatražio odlazak

Talijanski Inter, engleski Manchester City i francuski PSG glase kao najveći kandidati, a sada je katalonski Sport objavio kako će ga u svoje redove pokušati dovesti i drugi engleski velikan Manchester United.

From Spain: Manchester United 'on the prowl' for Lionel Messi

