Hrvat se nakon malo više od godinu dana vratio u Italiju

Bivši hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić potpisao je u utorak ugovor s Milanom do kraja ove sezone.

“Ima puno razloga zašto sam potpisao za Milan. Jedan je to što je to velik klub koji ispunjava sve moje ambicije. To je klub sjajne prošlosti, svi znamo što predstavlja Milan u svijetu. To nije nešto što samo mene fascinira, već vjerujem i svakoga u svijetu,” kazala je nova devetka Rossonera,

Bit će to njegov povratak na Apenine nakon što je od 2015. do 2019. nosio dres Juventusa. Iz redova talijanskog prvaka je prešao u katarski Al-Duhail, ali je u srpnju raskinuo ugovor s tim klubom te je od tada bio slobodan igrač.

Dan nakon što je dovršen ovaj posao Mandžukićeva fotografija pojavila se na naslovnici Gazzette dello Sport.

“Scudetto alla Diavola”, poručuje ugledni talijanski list sugerirajući da je s dolaskom Hrvata san o naslovu prvaka još bliže.

Milan je jedan od europskih nogometnih velikana koji je kroz svoju povijest 18 puta bio talijanski prvak, a sedam puta prvak Europe.

“Bez obzira u kojem sam klubu, navijači od mene mogu očekivati da ću davati sve od sebe. Svaku utakmicu ću igrati koliko mogu, takav sam uvijek. Pokušat ću braniti boje kluba najbolje što mogu,” poručio je na kraju.

Tijekom karijere igrao je i za Marsoniju, Zagreb, Dinamo, Wolfsburg, Bayern i Atletico Madrid.

U karijeri je osvojio čak 23 trofeja pri čemu i Ligu prvaka s Bayernom 2013.

Za hrvatsku reprezentaciju je upisao 89 nastupa postigavši 33 gola, a najvećih uspjeh s “vatrenima” ostvario je osvojivši srebro na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018.