Nekadašnji Hajdukov golgeter, danas već pomalo zaboravljeni hrvatski napadač, Ante Vukušić, znan i kao “Sinjski dijamant”, pronašao je krajem siječnja klub nakon što je prije dvadesetak dana raskinuo ugovor sa slovenskom Olimpijom.

Za slovenski je klub Vukušić odigrao 50 utakmica i zabio je čak 28 golova, a karijeru je nastavio u redovima nekadašnjeg europskog prvaka, Steaue iz Bukurešta, odnosno FCSB kako se klub odnedavno zove.

Otkako je potpisao za novi klub upisao je pet nastupa u kojima je prikupio 129 minuta. Nije zabio niti jedan pogodak niti je upisao niti jednu asistenciju. Također, nije niti zadovoljio ozloglašenog gazdu kluba Gigija Becalija.

FCSB owner Becali about newly signed striker Vukusic: "I've seen enough. He's not going to play anymore. He'll be here training until summer and that's it. More muscles and going in on the door, not on the pitch" pic.twitter.com/kQq5JJ4H5J

— Emanuel Roşu (@Emishor) March 10, 2021