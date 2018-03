GATTUSO STAO U OBRANU VATRENOG: Trener Milana progovorio o velikom promašaju pa nahvalio napadača

Ove je sezone u ukupno 27 nastupa zabio četiri gola te je asistirao za još šest.

Hrvatski nogometaš Nikola Kalinić nije se proslavio u uzvratnom susretu polufinala talijanskog Kupa. Nakon što je prvi susret s Lazijom završi bez golova isto se dogodilo i u drugom pa je pobjednik odlučen nakon jedanaesteraca.

INFARKTNA UTAKMICA U RIMU: Milan nakon drame u finalu, Kalinić promašio ono što se zabija i žmirečki

Gattuso ga brani

Međutim, odluka o pobjedniku mogla je biti riješena ranije. Naime, Kalinić u 118. minuti promašio čisti zicer za pobjedu Rossonera. Izbio je sam pred vratara ali je lopta nakon njegova udarca otišla iznad prečke. Trener Milana Gennaro Gattuso osvrnuo se na tu situaciju.



“Kad je Kalinić to promašio, znao sam da moram poraditi na mentalnom stanju igrača. Greške se mogu dogoditi, svi igrači to znaju. Nikola ima problema s bedrenim mišićem i stisnuo je zube kako bi igrao. On je odličan momak, sjajan je igrač i pobjednik”, poručio je talijanski stručnjak.

Kalinić je u igri bio od 70. minute kada je zamijenio Cutronea. Ove je sezone, inače, u ukupno 27 nastupa zabio četiri gola te je asistirao za još šest.