GATTUSO IZBACIO KALINIĆA IZ MOMČADI: Susret s Chievom će gledati s tribina zbog nezalaganja na treningu

Andrea Conti returns to the squad list after 6 months! Glad to have you back! 👏🏻Here's the squad list for the match: https://t.co/oScpaQNUJd

Dopo 6 mesi fuori, c'è il ritorno di #Conti! Bentornato Andrea! ❤️⚫️

Ecco i 23 convocati per #MilanChievo: https://t.co/E5Y66Ys6WR pic.twitter.com/aFSx1Ar4uX

— AC Milan (@acmilan) March 17, 2018