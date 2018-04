FUTACSEV OTAC OGLASIO SE NAKON NAPADA NA SINA: ‘Uživa u Splitu, do ovoga događaja sve je bilo super…’

“Danas je sasvim dobro, trenira normalno, ja ću ponovno doći u Split za dva tjedna pa ću tada znati više”, rekao je Karoly Futacs

FANOVI STRAHUJU ZBOG FUTACSA: ‘Ne zaslužujemo takvog igrača. Nadam se da ćeš prijeći u Dinamo ili Rijeku i zabiti nam u svakoj utakmici’

BIVŠI IGRAČ I TRENER HAJDUKA ZA NET.HR: ‘Ma gledajte, već je to viđeno dosta puta, povijest se opet ponovila’

Marko Futacs bio je žrtva napada huligana u ponedjeljak. On nije bio meta, ali stao je u obranu suigrača Saida kojeg su ‘navijači’ počeli vrijeđati zbog lošijih igara u posljednje vrijeme. Mađar je želio zaštiti kolegu iz napada Hajduka, a dobio je udarac u glavu i modricu ispod oka.



‘Marko jako voli Hajduk…’

U razgovoru za Večernji list, Futacsev otac, 67-godišnji Koraly, otkrio je što se dogodilo:

“Iz mađarskih medija saznao sam što se dogodilo Marku, a onda me on kasnije nazvao i ispričao mi što se dogodilo. Rekao mi je da su ti ljudi koji su ih napali svašta vikali Saidu, ‘j..i se, idi kući…, na što je Marko reagirao. U toj strci dobio je karate-udarac u glavu; pale su mu sunčane naočale, pa nakratko nije dobro vidio na jedno oko. No, danas je sasvim dobro, trenira normalno”, rekao je Futacs stariji i otkrio kako dalje:

“Ja znam da Marko jako voli Hajduk, ima odličan odnos sa suigračima, usto uživa u Splitu, zavolio je grad, i do ovoga događaja sve je bilo super. Što će biti dalje, ne znam. O tome će odluku donijeti Marko i njegov menadžer Filipović. Razgovarat će s uskoro klubom i odlučiti. Ja ću ponovno doći u Split za dva tjedna pa ću tada znati više.”

Dodajmo kako su o napadu na napadača Hajduka pisali i mađarski, ali i njemački mediji pošto je Futacs neko vrijeme proveo u Werderu iz Bremena.