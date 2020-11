Warren je iskoristio priliku i bocnuo svoj konkurenta

Revanš između ruskog boksača Aleksandra Povjetkina i Britanca Dilliana Whytea 21. studenoga, otkazan je zbog Povjetkinove zaraze koronavirusom. Povjetkin i Whyte su se već jednom sastali, 22. kolovoza, kada je Rus slavio nokautom u petoj rundi.

Na ovu situaciju reagirao je Frank Warren, jedan od najmoćnijih boksačkih promotora, koji zastupa i WBC-ovog prvaka Tysona Furyja. Naime, u razgovoru za talkSPORT došao je sa zanimljivim prijedlogom. Bolje rečeno reakcijom na izjavu još jednog moćnomg promotora Eddieja Hearna koji je poručio kako bi se Fury 5. prosinca trebao boriti s Whyteom, kojeg on zastupa, umjesto Agitom Kabayelom.

“Ispravite me ako griješim, nije li Dillian bio apsolutno pregažen u prošloj borbi protiv Povjetkina? On je bio u to vrijeme obavezni Furyjev izazivač, no iz njegovog kampa su stalno nešto vikali oko toga da će sve tužiti, a onda su ga glupo stavili u ring s Povetkinom. On je propustio svoju priliku i mi ga ne trebamo Radimo na meču s Kabayelom, a ako se to ne dogodi tražit ćemo nekog drugog, ali definitivno ne Whytea”, rekao je i nastavio.

“Znam da imaju jednog europskog boksača, ne mogu mu se sjetiti imena, koji bi trebao biti sljedeća velika stvar. Njega su htjeli staviti protiv Duboisa, ali neka ga stave s Whyteom. Ako je on sljedeća velika stvar, idemo vidjeti je li to istina. Oni lako mogu organizirati tu borbu. Stavite ga u ring s Whyteom”, poručio je.

Prije nekoliko mjeseci Warren je, naime, predložio da se njegov mladi boksač Daniel Dubois bori s Whyteom, ali je Hearn rekao kako bi on trebao u ring s Hrgovićem. Zbog toga je sada Warren uzvratio Hearnu i poručio mu da bi se Whyte trebao boriti s Hrgovićem.