Promotori sve rade kako bi došlo do meča stoljeća već ove godine

Nakon što je Tyson Fury prošlog vikenda srušio Deontaya Wildera i uzeo mu titulu svjetskog prvaka po WBC-u cijeli svijet sada iščekuje njegov ulazak u ring s nositeljem četiri preostala pojasa Anthonyjem Joshuom.

STIGLA POTVRDA KOJU S NESTPLJENJEM IŠČEKUJE ČITAV BOKSAČKI SVIJET: No, ima jedan problem; ‘Već dvije godine pokušavamo’

No, postoji kvaka. Ona se zove klauzula o revanšu između Furyja i Wildera. Joshuin promotor rekao je da je ovo jedinstvena prilika da dva Engleza uđu u ring s ovolikim ulogom. Već je pripremio scenarij prema kojem bi se borba odvila u Saudijskoj Arabiji. Domaćin je navodno za to spreman izdvojiti nevjerojatnih 400 milijuna funti. Bio bi to jedan od najvećih boksačkih spektakala u povijesti.

Do tog meča može doći samo ako Wilder ne aktivira klauzulu, a on je poručio da se namjerava pozvati na nju. No, Furyjev menadžer došao je na zanimljivu ideju.

“Volio bih da odmah ide na Joshuu, ali ugovor je takav kakav jeste. Mora se ispoštivati osim ako se s njim uspijemo drugačije dogovoriti. Možda bi ju mogli platiti, ali izbor je na njemu”, kazao je Warren.

Ako se ne uspiju u tome, onda lako može doći da toga da uopće ne dođe do meča. Jer, Joshuu čeka borba s Kubratom Pulevom, a Furyja s Wilderom. A ako jedna ne prođe prema željenom scenariju onda neće biti niti meča kojeg su na Otoku proglasili najvećim sportskim događajem nakon osvajanja SP-a 1966.