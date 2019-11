FURY RAZVALIO JOSHUU I ZAPRIJETIO RUIZU: ‘Ta mala debela svinja protiv mene nema šanse’

Malo više od tjedan dana ostalo je do borbe koju cijeli svijet s nestrpljenjem čeka

Bivši svjetski boksački prvak Tyson Fury poznat je i po tome da je bez dlake na jeziku. Englez se osvrnuo na predstojeći meč između Andyja Ruiza i Anthonyja Joshue i tom prilikom nije birao riječi.

“Mislim da će više manje sve biti kao i u prvom meču. Ruiz ga je već jednom nokautirao i u psihološkoj je prednosti”, kazao je Fury i poručio kako zna recept kojim bi on srušio prvaka.

“On kao da je krojen po mojoj mjeri. Visok je oko 185, zdepast je i naginje se prema naprijed. Taj stil mi savršeno odgovara. To je Chisorin stil, zar ne? Je li on bolji od Chisore ili na Chisorinoj razini ako ima dobru večer? Mislim da nije”, poručio je Fury koji je dva puta slavio protiv Chisore.

Prokomentirao je u činjenicu da se Joshua za ovaj meč priprema i uz pomoć tehnologije.

Tri pravila

“Postoje tri pravila boksa. Puno treniraj, dobro jedi i odmaraj. Posebno za teškaše. Ništa ti više ne treba. Kada počnete sve ove druge stvari implementirati dođe do mizernih poboljšanja. Da budem iskren, to je sve s*anje. Uzmimo Andyja Ruiza, on je sjajan primjer, mala debela svinja. Tri tjedna prije doznao je da će se boriti. Pojeo je valjda svaku krafnu i taco u cijeloj Kaliforniji i onda došao čovjeku koji se 12 tjedana pripremao uz pomoć svih sportskih znanstvenika u Ujedinjenom Kraljevstvu. Imao je sve najbolje na raspolaganju i najbolje nutricioniste i onda je došao mali debeljko i uništio ga u sedam rundi”, kazao je Fury.

Meč je na rasporedu 7. prosinca uz prijenos na RTL televiziji.