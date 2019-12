Bivši svjetski prvak poznat je po tome što uvijek govori što misli

Iako je borba između Anthonyja Joshue i Andyja Ruiza završila prije više od tjedan dana još uvijek stižu reakcije na njihov meč. Šutnu je ovaj put odlučio prekinuti Tyson Fury. On je u razgovoru za Behind The Gloves branio taktiku svog sunarodnjaka, ali je onda poslao poruku cijelom svijetu.

“Da budem iskren prema AJ-ju, nadboksao je momka koji ga je nokautirao ranije. Izgledao je fantastično. Čuo sam kritike, ali i ja bih radije pobijedio nego odradio atraktivan meč i izgubio”, rekao je i onda nastavio u svom stilu.

“Priznajmo, nikoga zapravo ne zanima meč između Ruiza i Joshue. Oni su samo dvojica teškaša čiji su se putevi ukrstili. Pravi meč će biti onaj između mene i Wildera. To je najveća borba teške kategorije u mom životu. Neće biti veće u skorije vrijeme”, kazao je Fury.

Osvrnuo se i na kritike upućene prema Ruizu jer se u ringu pojavio sa sedam kila viška u odnosu na prvi meč s Joshuom.

“Ne mogu nikoga prozivati za ono što rade jer sam i napravio puno pogrešaka i to ću nastaviti raditi. Možda je jeo previše čokolade ili pizza. Što god da je jeo ušao je u meč malo pretežak”, poručio je.

Raskinuo s treneorm

U međuvremenu, stigla je vijest da je raskinuo je suradnju sa svojim trenerom Benom Davisonom, i to samo dva mjeseca uoči revanša sa svjetskim prvakom po WBC verziji Amerikancem Deontayem Wilderom.

Fury je sa Benom Davisonom radio zadnje dvije godine, i britanski trener zaslužan je što se Fury izvukao iz depresije i ovisnosti o kokainu, te se vratio u boksački ring.

Fury je, inače, iznenadio svijet kada je u studenome 2015. godine u Düsseldorfu pobijedio dugogodišnjeg vladara teške kategorije Vladimira Klička. No, novi svjetski prvak ubrzo se našao u problemima, mučila ga je depresija, a postao je i ovisan o kokainu. Zbog toga je morao predati titule svjetskog prvaka u teškoj kategoriji koje je osvojio u meču protiv Klička.

U boksački ring se je vratio u lipnju prošle godine, a prije godinu dana je u Los Angelesu boksao sa svjetskim prvakom po WBC verziji Deontayem Wilderom. Bio je to odličan meč u 12 rundi koji je završio neodlučeno, iako je Fury dva puta bio u nokdaunu. Poslije meča Fury je tvrdio da je bio bolji i da su ga suci pokrali.

Fury je i dalje neporažen, ima 29 pobjeda i jedan neodlučeni ishod, a novi meč sa Wilderom za naslov prvaka po WBC verziji trebao bi se održati 22. veljače u Las Vegasu.