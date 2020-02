FURY OSVOJIO NASLOV PA ZAPJEVAO, WILDER ZAVRŠIO U BOLNICI: ‘Ne znam zašto su bacili ručnik, htio sam da puste da me iznesu na štitu…’

Iako su se prepucavali uoči meča, Wilder i Fury nakon borbe su se srdačno zagrlili i davali izjave pune poštovanja.

Britanski boksač Tyson Fury (31) osvojio je naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po WBC verziji nakon što je noćas u Las Vegasu u MGM Grand Areni pred 17.000 gledatelja tehničkim nokautom u sedmoj rundi pobijedio branitelja naslova Amerikanca Deontayja Wildera (34).

Borba je prekinuta u trenucima dok je Wilder bio uzdrman i primao je teške udarce pa je njegov trener bacio ručnik u ring.

‘Bolji je pobjedio’

“Ne znam zašto su to napravili, ja sam bio spreman ići do kraja, ratnik sam i bio sam spreman da me iznesu na štitu. Bolji borac je pobijedio, ali vratit ću se jači”, rekao je Wilder nakon borbe.

Amerikanac je tijekom borbe primio puno teških udaraca, a od šeste runde krvarilo mu je uho pa je zbog toga nakon meča prevezen u bolnicu i nije došao na službenu konferenciju za medije.

Raspjevani Irac

Iako su se prepucavali uoči meča, Wilder i Fury nakon borbe su se srdačno zagrlili i davali izjave pune poštovanja.

“Moram pohvaliti Deontaya, on je ratnik koji je pokazao srce prvaka – ustao je i nastavio se boriti. Siguran sam da će se vratiti”, rekao je Fury koji je nakon meča zapjevao legendarnu pjesmu American Pie, u čemu mu se pridružilo 15 tisuća ljudi iz publike.