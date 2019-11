FURY NAPRAVIO NEOPROSTIVO: Uđe li u kavez s Miočićem, njegov namjeran gaf mogao bi ga skupo koštati

Engleski boksač najavio je da bi se mogao okušati u MMA-ju

Sudeći prema izjavama Stipe Miočića i Tysona Furyja svijet bi uskoro mogao svjedočiti novom spektaklu i obračunu UFC-ovog MMA prvaka i bivšeg svjetskog boksačkog prvaka.

“On je talentiran borac, tako da nema sumnje da bi na nogama bio jako opasan. Ako se želi boriti u kavezu, itekako ću biti zainteresiran za to. No, ušao bih s njim i u ring, ja obožavam boksati i volio bih boksati protiv njega. On je sjajan borac, osim toga je i super tip te mislim da bismo pružili pravi show. Boks me čak više intrigira jer bi to bilo nešto novo, nešto drugačije. U MMA-u moraš misliti na različite stvari, u boksu si na nogama i znaš što trebaš raditi, otvoreno se potući”, izjavio je Miočić pri nekoliko dana tijekom gostovanja u emisiji kod najpoznatijeg MMA novinara Ariela Helwanija.

“Stipe je rekao da želi boksati sa mnom. To bi zasigurno bila dobra borba. Čim sklonim Wildera s puta, borit ću se sa Stipom u boksačkom meč. Ako je to ono što želi”, izjavio je Fury za službenu stranicu svoje agencije MTK Global.

Sudar dva sporta

“Bio bi to veliki sudar dva različita sporta, baš kao i onaj Mayweathera i McGregora. Otvoren sam za taj meč tako da me slobodno može posjetiti. Ishod će biti isti i za njega i za ostale, sve ću ih razbiti”, poručio je veli Fury.

Malo potom opet je progovorio o tom meču. Ovaj put za vrijeme intervjua s Russellom Howardom.

Ne zna mu ime?

“Trenirao sam s Darrenom Tillom u Liverpoolu. Trenirao sam nešto kicboxinga u Nizozemskoj nekoliko godina. Tako da zapravo mislim da sam spreman, da budem iskren. Znam da će svatko imati nešto za reći i kritizirati. Ali u ovom trenutku imam još tri meča u preostalom boksačkom ugovoru. Kada to završi krenut ću MMA borce”, rekao je pa se osvrnuo na Miočića. Tom prilikom malo je i odglumio kako mu zna pravo ime.

“Čuo sam danas da njihov teškaški prvak Stipe Meković, ili tako nešto… Rekao je da bi radije boksao sa mnom u boksačkom ringu, da odradimo ‘cross over’ meč. MMA borac protiv boksača u boksačkom ringu. I to me zanima također. Možda odradim boksački meč, a onda odradim i MMA meč u kavezu protiv nekog od tih tipova. Tako da bih mogao odraditi dva meča”, završio je.