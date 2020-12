Bio je to prvi meč Anthonyja Joshue nakon što je prije godinu dana svladao Andyja Ruiza Jr. i vratio u svoje vlasništvo četiri pojasa koja mu je meksički Amerikanac preoteo šest mjeseci prije tehničkim nokautom u njujorškom Madison Square Gardenu i nanio mu jedini poraz u karijeri

Britanski 31-godišnji teškaš Anthony Joshua obranio je naslov svjetskog prvaka nokautiravši 39-godišnjeg bugarskog izazivača Kubrata Puleva u devetoj rundi dvoboja održanog u subotu pred tisuću gledatelja u londonskoj SSE Areni.

“Manje priče, više akcije. Nadam se da su svi bili zadovoljni večeras. Držao sam se onoga što najbolje znam – boksanja”, poručio je nakon još jedne uspješne obrane naslova Anthony Joshua i najavio tko bi mogao biti njegov sljedeći suparnik:

“Tkogod ima pojas koji želim. Ako je to Tyson Fury, neka bude tako!”

Nakon meča oglasio se Joshuin promotor Eddie Hearn. Poručio je kako kroz koji dan očekuje potvrdu borbe njegovog klijenta s WBC prvakom.

A Fury je u ponedjeljak ujutru gostovao u popularnoj emisiji ‘Good Morning Britain’ te je najavio kako očekuje njihov obračun za ujedinjenje svih pet pojaseva 2021. godine. Prema pisanju Mirorra plan je da se borba vrijedna 200 milijuna funti održi u svibnju iduće godine.

“Gledao sam borbu i jako sam impresioniran s onim što je napravio, ali sam razočaran intervjuom poslije borbe kada je izbjegavao odgovoriti na pitanje o borbi sa mnom. To je bilo razočaravajuće jer toliko dugo traju pripreme oko naše borbe, a on je izbjegavao odgovor kao da se ne želi boriti. Ja sam odmah na društvenim mrežama napisao i svima dao do znanja da sam spreman ući s njim u ring. Nadajmo se da će doći dob borbe. Ja ću je s radošću prihvatiti, ne znam hoće li i oni”, kazao je Fury i nastavio.

“Proteklih pet godina bio sam spreman ući u ring s njim, ali to se do sada nije dogodilo. Međutim, nadam se da će se do dogoditi 2021.”, rekao je i poručio da mu Joshua ne predstavlja nikakav izazov.

“Ne govorim top samo zato što mi je rival ili zato što ćemo se boriti. Već dugo vremena govorim da je Anthony Joshua stvoren za moj stil borbe. Po meni će to biti jedna od najbržih i najeksplozivnijih borbi koje ste ikad vidjeli. Namjeravam ga dokrajčiti unutar četiri runde. To sam rekao i za Deontaya Wildera i puno ljudi me nije doživjelo. To ću sada reći i za Joshuu. On stoji na putu moje totalne dominacije u ovoj eri. Jedino još njega nisam pretukao. Besmrtnost čeka i od nje sam udaljen još samo jednu pobjedu”, završio.