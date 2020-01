Jedan od najmoćnijih ljudi u svijetu boksa progovorio je o Joshuinoj ponudi

Boksački promotor Eddie Hearn poslao je ozbiljno upozorenje Tysonu Furyju u kojem je istaknuo da se protivi sparingu s Anthonyjem Joshuom uoči meča s Deontayem Wilderm. Naime, Joshua je nedavno poručio kako bi rado pomogao sunarodnjaku s pripremama za borbu za WBC naslov, što je ovaj prihvatio.

Hearn sada upozorava da to ne bi bilo pametno jer bi Fury riskirao otvaranje posjekotina koje je zaradio tijekom meča s Ottom Wallinom proteklog rujna.

“Ne bi me čudilo da Joshua to napravi i ode u Ameriku sparirati s Furyjem. Bilo bi to čudno jer će se možda boriti s pobjednikom. Joshua je svoj gazda i ako to poželi on će tamo otići bez obzira što ja ili njegov trener rekli. Ne bih želio da mu opet otvori te posjekotine”, poručio je Hearn koji je ranije obećao da će se u jednom trenutku dogoditi svebritanski obračun između ta dva boksača.

Joshua je, inače, u očajničkom pokušaju da što prije dođe u priliku boriti se za ujedinjenje svih pet pojaseva ponudio pomoć Furyju. Svjestan je da bi mu s njim bilo lakše organizirati tu borbu s obzirom na to da je frustriran jer do sada nije uspio ukrstiti rukavice s Wiklderm, koji je nositelj WBC-ovog pojasa. Jedinog koji mu nedostaje u kolekciji.

Borba između Furyja i ‘Brončanog bombardera’ na rasporedu je 22. veljače u Las Vegasu.