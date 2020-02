Krenulo je nabrijavanje za meč koji cijeli svijet čeka

Deontay Wilder ne može dočekati 22. veljače i revanš u Las Vegasu protiv Tysona Furyja 14 mjeseci nakon što je prva borba završila bez pobjednika. Fury je najavio da će ovaj put nokautirati Amerikanca, ali ovaj ima drugačije planove.

“Nastavit ću tamo gdje sam stao, ali ovaj put se neće ustati”, poručio je Wilder aludirajući na činjenicu da je suparnika rušio dva puta tijekom prvog meča. Fury je usred priprema za ovu borbu odlučio promijeniti trenera te je umjesto Bena Davisa u kamp pozvao Sugar Hill Stewarda.

“On ne vjeruje da me može pobijediti. Da u to vjeruje ne bi za revanš napravio toliko puno promjena. Njegovi udarci su slabašni. Čak i nakon borbe nisam ništa osjećao. Primio sam sve njegove udarce i ne poštujem njegovu snagu. Nema je. Nije me briga kojeg je trenera doveo”, kazao je.

“Nisam uvjeren da je pretjerano siguran u sebe s obzirom na stanje u kojem sam ga ostavio. Zaradio je potres mozga. Puno je toga o čemu treba razmišljati. Ovaj put neće ustati. To vam obećavam. Bit će to kratka večer, ali zanimljiva borba. Ne plaćaju mi prekovremeno. Ova mi borba jako puno znači. U ovom trenutku bitni smo samo ja Fury. Nakon borbe i dalje ću biti kralj, a onda ćemo vidjeti što dalje”, završio je Wilder.