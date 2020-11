FRANCUSKINJA PRVA SUTKINJA U POVIJESTI LIGE PRVAKA: Debitirat će na utakmici Ronaldovog Juventusa

Francuskinja Stéphanie Frappart ulazi u povijest Lige prvaka kao prva glavna sutkinja u povijesti ovog natjecanja nakon što ju je UEFA delegirala za dvoboj Juventusa i Dinama iz Kijeva u srijedu.

Frappart (36) već dugo sudi u muškom nogometu pa je tako bila glavni arbitar u Superkupu u kolovozu 2019. godine u dvoboju Liverpoola i Chelseaja.

Godine 2014. postala je prva žena koja je sudila u francuskoj Drugoj ligi, potom i lani u francuskoj Prvoj ligi.

France's Stephanie Frappart, 36, will become the first woman to referee a men's #ChampionsLeague match on Wednesday when Juventus host Dinamo Kiev in Turin, European football's governing body #UEFA said#AFPSports pic.twitter.com/Zj29oqx7M4

