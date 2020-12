Francuski vozač Formule 1 Romain Grosjean u nedjelju je doživio stravičnu nesreću u prvom krugu VN Bahreina.

[VIDEO] KAKO JE GROSJEAN UOPĆE PREŽIVIO 27 SEKUNDI PAKLA? ‘Nikada ranije nismo vidjeli ovakav prizor… Vizir mu je bio rastopljen’

Francuz je u trećem zavoju nakon kontakta Danilom Kvjatom izgubio kontrolu nad bolidom zabivši se u ogradu pri čemu je bolid eksplodirao i prepolovio se.

Srećom, 34-godišnji Francuz je preživio. Nekako je izašao iz bolida i putem radija potvrdio da je dobro prije nego što je ušao u kola hitne pomoći kako bi ga pregledali kako zahtijeva protokol.

Francuz je za TV postaju TF1 prepričao kako je ta nesreća izgledala iz njegove perspektive i otkrio da je tri puta pokušao pobjeći iz zapaljenog bolida prije nego što mu je to uspjelo.

“Sretan sam što sam uopće živ nakon te nesreće. Ne znam mogu li iskoristiti riječ čudo, ali u svakako bih rekao da nije bilo moje vrijeme da umrem. Imao saam osjećaj da sam bio zarobljen puno više od 27 sekundi i dok sam gledao plamen s lijeve strane, vidio sam kako mi vizir postaje narančast. Tada sam si rekao da moram izaći van zbog svoje djece. Stavio sam ruke u vatru i osjetio kako gore. Izlazak iz plamena je nešto što će me zauvijek obilježiti”, izjavio je Grosjean koji je potom otkrio da je vidio kako “smrt dolazi”.

“Najviše sam se bojao za svoje voljene, najprije za svoju djecu, ali i za roditelje. Stvarno se nisam bojao za sebe. Vidio sam kako smrt dolazi i nisam mogao ništa drugo nego da se izvučem iz nje. Puno ljudi mi je pokazalo ljubav i to me dirnulo, nekad mi zbog toga krenu suze na oči”, izjavio je Francuz koji se iz strašne nesreće ‘izvukao’ sa samo opeklinama na šakama.

My right hand this morning. The happiness I had when I was told that I didn't need the full dressing anymore and could use my finger was huge. Almost cried. A victory on my way to recovery pic.twitter.com/QuZojM1mZe

— Romain Grosjean (@RGrosjean) December 2, 2020