FRANCUSKI KLUBOVI DONIJELI VELIKU ODLUKU: Neće biti promjene formata, a to je jako loša vijest za dvije momčadi

Francuski profesionalni nogometni klubovi u utorak su izglasali kako će Le Championnat i iduće sezone imati 20 klubova, čime su potvrdili kako Amiens i Toulouse sele u drugu ligu.

HRVAT KOJI PARA MREŽE U ŠPANJOLSKOJ NA METI VELIKANA: No, taj će transfer ovisiti o jednoj bitnoj stvari

Najviši francuski upravni sud potvrdio je 9. lipnja odluku o prekidu sezone zbog pandemije koronavirusa, ali i suspendirao odluku o ispadanju Amiensa i Toulouse u niži rang natjecanja.

IZNENADNA PROMJENA U GRADSKOM VRTU: Ivan Meštrović više nije predsjednik Osijeka, klub objavio tko dolazi na njegovo mjesto

Sud je naredio Profesionalnoj nogometnoj ligi (LFP) da ponovno prouči format natjecanja, a Amiens i Toulouse su se nadali kako bi se “Ligue 1” iduće sezone mogla proširiti na 22 kluba.

LFP General Assembly votes down proposal for 22-team Ligue 1 2020/21 season, again condemning Amiens & Toulouse to relegation. https://t.co/IPHQyvXeiD

— Get French Football News (@GFFN) June 23, 2020