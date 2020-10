Pomalo je neobično da na popisu nije naš jedini dobitnik Zlatne lopte

Niti jedan hrvatski nogometaš nije našao mjesto u France Football-ovom izboru Dream Teama, odnosno najbolje momčadi u povijesti nogometa. Ovaj poznati nogometni časopis objavit će 17. prosinca idealnih 11 u formaciji 3-4-3 u izboru 170 novinara širom svijeta.

Zanimljivo je da je jedan nogometaš s ovih prostora jedan među nominiranima. Riječ je o legendarnom lijevom krilu Crvene zvezde i jugoslavenskog nogometa Draganu Džajiću. Osim po iznimnoj nogometnoj karijeri i karizmi poštenog čovjeka, Džajić je slavan i po jednoj od najpoznatijih uzrečica u bivšoj Jugoslaviji. To je ona ‘bogat kao Džajić’…

O izreci

Prilikom gostovanja u emisiji Nedjeljom u dva prije sedam deset godina govorio je i o tome.

“Ne znam iz kojih razloga je to baš tako ispalo. Ja sam dobro zarađivao u Zvezdi, ali… Znate kako, ja sam u 21. godini od Zvezde dobio kuću u vlasništvo. To je bila kuća s pet soba, dvorištem, jako lijepa kuća, za to vrijeme, dakle 68. godine, bio sam jako zadovoljan. Drugi ljudi su imali jednosobne ili dvosobne stanove. O toj kući se pisalo danima. Pa sam imao ugovore sa Zvezdom… i onda je iz svih tih priča izašla i ta o mom bogatstvu. I dan danas kad prelazim granicu, pitaju me ljudi ‘je’l važi to još uvijek’. A recimo, ja sam tada od dvije plaće u Zvezdi mogao da kupim BMW. To je takvo vrijeme bilo. Ali tada BMW nije bio toliko skup kao danas. Razlika je danas abnormalno velika u odnosu na zarade nogometaša nekad, ali ja ne žalim za ničim. Meni je bilo lijepo, ja sam lijepo živio, u svemu tome sam nalazio jednu mjeru. ‘Nisam đavo da mi je malo’, to je bila moja deviza”.

