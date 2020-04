[FOTO] ZGODNA ODBOJKAŠICA SE SKINULA I ZAPALILA DRUŠTVENE MREŽE: Ovo je prizor koji se teško zaboravlja

View this post on Instagram

C'è un'aria strana stasera E torno a casa in silenzio Tra i rumori del traffico E telefono spento E la gente mi guarda Ma non ho niente di vero Io che basta pensarti e già mi manca il respiro È da tempo che lo cerco questo tempo che mi manca È da tempo che sai penso che anche il tempo non mi basta So quanto costa per te Ma cerco solo un motivo Per sentirmi vivo e non è semplice So quanto pesano in te quelle paure lontane Meriti anche tu un posto da visitare (mmm) C'è un'aria strana nel cielo Esco da casa in silenzio Non è ancora neanche l'alba ma a dormire non ci penso Io cerco solo di capirti E la notte non ci dormo Se soltanto avessi pace saprei essere come loro È da tempo che lo cerco questo tempo che mi manca..