[FOTO, VIDEO] ČUDOM SE SPASIO: Završio samo sa opeklinama, slavi novo rođenje; ‘Dobro sam, donekle…’

Francuski vozač momčadi Hassa u Formuli 1 Romain Grosjean doživio je stravičnu nesreću jučer poslijepodne na Velikoj nagradi Bahreina. Odmah u trećem zavoju prvog kruga, na samom početku utrke, sudario se s drugim vozačem, Kvjatom, a taj kontakt je skrenuo njegov bolid i odveo ga u frontalni sudar s ogradom.

Grosjeanov bolid se doslovno prepolovio i zapalio, a plamen je izgledao nestvarno. Ipak, Grosjean je iskočio iz gorućeg bolida i izvukao se, a nakon toga bolid je eksplodirao. Odmah je Grosjean helikopterom prebačen u bolnicu…

[FOTO, VIDEO] ZASTRAŠUJUĆA NESREĆA NA VN BAHREINA: Bolid izletio, eksplodirao i prepolovio se; Jedna od najtežih nesreća posljednjih godina

Iz njegove momčadi su objavili da je zaradio manje opekline po rukama i zglobovima.

“Grosjean je dobro. Ima lakše opekline na rukama i zglobovima. Sada je na pregledima, svjestan je svega. Čini se da je dobro, a spasilačka ekipa je brzo reagirala. Redari i FIA su obavili sjajan posao. Bilo je strašno. Imali smo sreću u nesreći i mislim da se izvukao”, izjavio je Guenther Steiner, direktor Haasa.

An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/njnjjH4GBi

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020