[FOTO, VIDEO] NAJDRAMATIČNIJA SNIMKA STRAVIČNE NESREĆE KOJA JE ŠOKIRALA SVIJET: Do deset sekundi proveo u buktinji, spasilo ga jedno

Velika nagrada Bahreina u nedjelju poslijepodne ostat će zapamćena po nevjerojatnoj nesreći koju je Romain Grosjean na nevjerojatan način preživio. (Ne)sretni francuski vozač je nakon sudara s jednim bolidom u punoj brzi udario u zaštitnu ogradu, bolid je odmah eksplodirao i prepolovio se.

Čini se da je Romain Grosjean u toj nesreći zajedno sa sjedalom ispao iz bolida i to mu je vjerojatno spasilo život. Doslovno je iskočio iz goruće buktinje…

Odmah je odvezen kolima hitne pomoći uz pomoć djelatnika. Izgledao je dobro, premda u vidnom šoku, a utrka je odmah bila prekinuta kako bi se očistila staza.

Slike scene nesreće i raspolovljenog bolida, za kojeg kad ga gledaš, ne vjeruješ da je netko uopće mogao preživjeti, su nevjerojatne. Romain Grosjean može reći da se ponovno rodio. Na najdramatičnijoj snimci koja je osvanula na internetu može se vidjeti da je Grosjean izletio iz buktinje…

Pretpostavlja se kako je u njoj proveo do desetak sekundi, ali posebno dizajnirana oprema, pretpostavlja se, koju ima na sebi, odijelo, pomogli su da se živ ne zapali. Motorsport je samo za dlaku izbjegao tragediju, a moderni sustavi sigurnosti spasili su život francuskom pilotu.

