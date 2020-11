Legendarni Argentinac Diego Arrmando Maradona, ponajbolji nogometaš svih vremena, umro je u srijedu nakon srčanog zastoja u svojoj kući u argentinskom gradu Tigreu.

[FOTO] POKOPAN DIEGO MARADONA: Legendarni Argentinac sahranjen u krugu najbliže obitelji

Maradona je pokopan u četvrtak na groblju na periferiji Buenos Airesa, a njegov posljednji ispraćaj organiziran je u Ružičastoj kući (Casa Rosada), vladinoj zgradi u srcu glavnog grada, gdje su Maradonu u suzama i s ovacijama ispratile tisuće Argentinaca koji su se klanjajli pred njegovim lijesom i ostavljali cvijeće.

Brojni uplakani navijači došli su pred “Ružićastu kuću” i odavali počast argentinskom heroju, a u tuzi za Maradonom ujedinili su se i navijači najvećih rivala u Buenos Airesu – River Platea i Boca Juniorsa, za koje je Maradona igrao tijekom karijere.

Boca Juniorsi su najveći rivali s River Plateom i među njihovim navijačima vlada velika mržnja, ali u ovim teškim trenucima zbog Maradone je sve zaboravljeno i stali su na istu stranu.

When a Boca and River fan cries together you know its a monumental loss. Maradona makes the impossible possible even after his death. pic.twitter.com/AWI8Ug6yY7

— Patrik Bexell (@Zeb_Habs) November 26, 2020