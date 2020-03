[FOTO] U JUŽNOJ AMERICI NOGOMET SE IGRA BEZ OBZIRA NA KORONAVIRUS: Igrači slavnog brazilskog kluba su se pobunili i poslali snažnu poruku

@gremio entra em campo para o jogo contra o São Luiz pelo Gauchão com máscaras deixando implícito sua posição de suspender o campeonato em face do Corona Vírus e não pela sequência com portões fechados. pic.twitter.com/fcWGkGhLkW

— Elvio Henriqson (@ElvioHenriqson) March 15, 2020