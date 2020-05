[FOTO] ŠVICARAC PODSJETIO NA SVOJ GOL I ISPROVOCIRAO SRBE: Ponovno je istaknuo ono što ih jako smeta

Švicarski nogometni reprezentativac albanskog podrijetla Granit Xhaka posljednjom objavom na Instagramu je podsjetio na pobjedu Švicarske nad Srbijom (2:1) na Svjetskom prvenstvu 2018.

Strijelci za Švicarce bili su Xhaka i Xherdan Shaqiri, još jedan nogometaš albanskog podrijetla, a oni su svoje pogotke slavili pokazivanjem dvoglavog orla, simbola velike Albanije, što je isprovociralo Srbe.

Outro ponto interessante disso tudo é que Kosovo, antigo território da Iugoslávia, era dominado pela Sérvia e declarou independência do país em 2008, para fúria dos sérvios. Isso explica a polêmica por causa das comemorações de Shaqiri e Xhaka quando marcaram contra a Sérvia. pic.twitter.com/jHuXJmSCme

— Camisa 8 (ex História do Fut11) (@camisa_oito) May 12, 2020