Hrvatska nogometna reprezentacija ugrozila je ostanak u elitnom razredu Lige nacija nakon što je u susretu petog kola skupine 3 u Solni izgubila od Švedske sa 1-2.

Golove za Švedsku zabili su Dejan Kuluševski (36) i Marcus Danielson (45+2), koji je u 82. minuti pogodio i u vlastitu mrežu za 2-1.

🇸🇪🇭🇷

⏹️ All over in Sweden. Congratulations to @svenskfotboll, and the relegation battle continues – #Croatia takes on Portugal on Tuesday.#NationsLeague #SWECRO #Vatreni🔥 pic.twitter.com/1umoDjW4uE

— HNS (@HNS_CFF) November 14, 2020