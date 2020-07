[FOTO] SLAVNI THIERRY HENRY KLEKNUO I POSLAO SNAŽNU PORUKU: Nije znao hoće li mu ovo dopustiti

Trener MLS momčadi Impact Montréal Thierry Henry, bivši francuski reprezentativac i nogometaš Arsenala, Juventusa i Barcelone, pružio je potporu u četvrtak pokretu Black Lives Matter kleknuvši prije početka utakmice i odavši tako počast Afroamerikancu Georgeu Floydu koji je preminuo 25. svibnja nakon što je policajac preko osam minuta klečao na njemu.

BILIĆ ĆE ODMAH IGRATI PROTIV LIVERPOOLA ZA TROFEJ NA WEMBLEYU? Sve je izgledniji scenarij u kojem će se to dogoditi

Na početku suereta protiv New England Revolution, u sklopu MLS turnira, Thierry Henry, odjeven u majicu s natpisom “Black Lives Matter”, klečao je osam minuta i 46 sekundi koliko je policajac držao Floyda pritisnutog na tlo. To vrijeme postalo je simbol policijske brutalnosti u SAD-u.

Eight minutes and 46 seconds ✊

That's how long Thierry Henry took a knee for at the start of tonight's MLS match in memory of George Floyd 🙏

[📸: @MLS] pic.twitter.com/MsJdeL8fm1

— Goal (@goal) July 10, 2020