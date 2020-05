[FOTO] SLAVNI BRANIČ SE NA OBLJETNICU PRISJETIO KAKO GA JE MESSI OSRAMOTIO: A onda je Argentinca udario u slabu točku

Na današnji dan prije pet godina Barcelona je na svojem Camp Nou svladala minhenski Bayern u polufinalu Lige prvaka s 3:0, a susret je obilježio fenomenalan pogodak Lionela Messija za 2:0.

Argentinac je tada fenomenalnim driblingom iz ravnoteže izbacio stopera Bayerna Jeromea Boatenga, a Nijemac je poput daske pao na travnjak.

Na petu godišnjicu te utakmice Boateng je na Twitteru objavio fotografiju tog trenutka i stavio opis koji će jako zaboljeti Messija.

Here you go – something to laugh these tough days. I'll get some popcorn meanwhile 🍿 … and watch World Cup final 2014 afterwards 😉 pic.twitter.com/Gf2SXmjqLr

“Evo vam – nešto što će vas nasmijati u ovim teškim danima. Ja ću u međuvremenu uzeti kokice… I gledati finale Svjetskog prvenstva 2014. godine”, napisao je Nijemac.

Boateng je to napisao jer je u finalu Svjetskog prvenstva 2014. Njemačka pobijedila Argentinu 1:0, a on i Messi su odigrali cijelu tu utakmicu.

No, nakon nje se Boateng radovao, a Messi tugovao.

