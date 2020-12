Nogometaši talijanskog Juventusa su u utorak velikom 3-0 (2-0) pobjedom na gostovanju kod Barcelone osvojili prvo mjesto u skupini G. Oba sastava još ranije su osigurala prolazak u osminu finala, a Juventusu je za preskakanje Barcelone bila potrebna malo vjerojatna pobjeda od tri razlike koja se na kraju i dogodila. Dva je pogotka s bijele točke postigao Cristiano Ronaldo, prvoga u 13. minuti nakon prekršaja Arauja, a drugog u 52. minuti nakon igranja rukom Lengleta. Između ta dva pogotka u strijelce se upisao i McKennie koji je u 20. minuti iskoristio ubačaj Cuardrada.

JUVENTUS RAZBIO BARCELONU NA CAMP NOU: Ronaldo zabio dva gola iz penala, Stara dama osvojila skupinu

Juventus je tako završio prvi na ljestvici sa 15 bodova, kao i druga Barcelona.

Ronaldo je u srijedu objavio jednu fotografiju s tog susreta na Barceloninom stadionu Camp Nou, koji je bio prazan zbog epidemioloških mjera, i napisao da mu nedostaju navijači.

“Svima nam fale navijači na stadionima i nadamo se da će se situacija uskoro promijeniti. Ali do tada, šou se mora nastaviti”, napiusao je Ronaldo, a u komentarima su se javili neki nezadovoljni navijači Barce koji su njegovu objavu shvatili kao provokaciju.

We all miss the supporters in the stadiums and hopefully things will change very soon… But until then, the show must go on!😉 pic.twitter.com/ppLEVWFcmJ

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 9, 2020