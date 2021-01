[FOTO] PREZGODNU HRVATSKU KOŠARKAŠICU USPOREĐUJU SA SEVERINOM I MIŠUROM: Ona odbija laskavu titulu; ‘Ne znam zašto to govore…’

Trenutno nastupa za hrvatski klub ŽKK Šibenik

Dvadesetdvogodišnja Josipa Šilov košarkašica je ŽKK Šibenika i hrvatska reprezentativka.

Josipa je rodom iz Vodica, za Večernji list je ispričala više o sebi i svojim počecima.

“Starija sestra se upisala prva i jedan dan me je mama povela na trening i tu je sve počelo. Moji prvi treneri Ante Roca i Bore Vuković su glavni razlog zašto sam zavoljela košarku. Imala sam poseban odnos s njima, svemu su me učili. Prošla sam sve mlađe reprezentativne uzraste i bila jedna od glavnih nositeljica igre. Sve to upravo zbog vrhunskog rada u ŽKK Vodicama s kojima sam osvojila i kadetski naslov Hrvatske i juniorsku broncu. Tako da smatram da je to sve pridonijelo tome”, rekala je Josipa koja je zatim prokometirala svoj boravak u talijanskom gradu Napulju, u kojem je živjela:

“Jednog dana bih se htjela opet tamo vratiti, makar turistički. Ljudi su mentaliteta kao i Dalmatinci, uvijek vedri i nasmijani. Živjela sam u kući s dvije Talijanke, Bugarkom, Litavkom i jedno vrijeme s igračicom iz Vodica, Josipom Ivas. Imali smo jednu krasnu gospođu koja nam je kuhala.”

Josipu Šilov zbog izgleda često uspoređuju sa Severinom i Antonijom Mišurom, koja ima reputaciju najljepše košarkašice na svijetu.

“Ne znam, možda je tima koji to govore ispala leća taj dan ili puklo staklo na naočalama. Za mene je Mišura najljepša košarkašica koju sam vidjela”, poručila je.