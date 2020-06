[FOTO] POZNATI NOGOMETAŠ POKAZAO KAKO PROVODI VRIJEME S OBITELJI NA PLAŽI: Svi gledaju samo u obline njegove supruge

Tridesettrogodišnji španjolski nogometaš Cesc Fabregas trenutno je član francuskog Monaca, a tijekom svoje bogate karijere još je nosio dresove Arsenala, Barcelone i Chelseaja. Sa španjolskom reprezentacijom osvojio je Svjetsko prvenstvo 2010. te Europska prvenstva 2008. i 2010. godine.

KAKO ĆE NAVIJAČI REAGIRATI NA NJEGOVE RIJEČI? Bivša zvijezda Barce dala dosta neopreznu izjavu o Mbappeu

On je razdoblje dok se nogomet nije igrao zbog pandemije koronavirusa proveo u strogoj izolaciji u svojem domu, a sada, nakon što su restrikcije opustile, izašao je van i u društvu svoje obitelji uživa u prirodi.

[VIDEO] ZVIJEZDA BARCELONE POZVALA ĐOKOVIĆA NA IZAZOV U VRIJEME SAMOIZOLACIJE: Pogledajte o čemu se tu radi

To se dobro vidi i na njegovoj posljednjoj objavi na Twitteru ku kojoj je podijelio fotografiju na kojoj je sa svojom obitelji na plaži, a fanovi su najviše zamijetili figuru njegove supruge Danielle koja je “ukrala svu pažnju” svojim oblinama.

Nothing beats that 😉 summer days with my loves ❤️🙏🏻 @firstLadyD4 pic.twitter.com/yIyUjHO3sP

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) June 10, 2020