[FOTO] OVOME SE SIGURNO NISU NADALI: Australci odlučili na tribine postaviti kartonske navijače, a među njima se pojavio – Hitler

S obzirom da je jedna od mjera za sprečavanje širenje zaraze nakon pandemije koronavirusa bila i zabrana gledatelja na tribinama na sportskim događanjima, brojni su klubovi odlučili navijačima omogućiti da na sjedalice postave svoju kartonsku sliku i stvore barem nekakvu komentaru.

Tu ideju je preuzela i australska ragbi liga (NRL) i vrlo brzo požalila.

Naime na jednoj utakmici koja se igrala proteklog vikenda među “kartonskim navijačima” se pojavio lik Harolda Shipmana, engleskog masovnog ubojice za kojeg se pretpostavlja da je usmrtio preko 260 ljudi, te nacističkog vođe Adolfa Hitlera.

Fox Sports will almost certainly come under fire for this distasteful, edited cardboard cut out of Adolf Hitler in the stands at the Manly v Cantebury match at Central Coast Stadium this evening @NRL @SeaEagles @NRL_Bulldogs @FOXRugbyLive #unisanews2020 pic.twitter.com/DZljy47kTo

The @NRL has provided the following statement to @SBSNews after a cardboard cutout of serial killer Harold Shipman appeared yesterday.

"We are reviewing the vetting process for Fan In The Stand. The weekend was a trial run and trials are designed to iron out issues." pic.twitter.com/ildgSBuCLv

— Adrian Arciuli (@Adrian_Arciuli) June 1, 2020