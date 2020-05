[FOTO] OVOGA NEMA NI U FILMOVIMA: Četiri ‘Mohameda Salaha’ pokušala opljačkati trgovinu

Nesvakidašnje scene stižu iz Egipta gdje je tamošnja policija uhitila četvoricu muškaraca koji su na lica stavili masku svojeg sunarodnjaka i napadača prvaka Europe Liverpoola Mohameda Salaha i pokušali opljačkati lokalnu trgovinu.

Prema pisanju lokalnih medija, policija ih je uhitila tijekom pokušaja bijega, a kod njih je pronašla oružje i maske s licem jednog od najpoznatijih nogometaša na svijetu.

These dudes really thought it was a good idea to rob a store in Egypt no less (!) with a Mo Salah mask 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/Cn71jsULeF

— LFC Views* (@Mobyhaque1) May 19, 2020