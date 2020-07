[FOTO] NEUER NASTAVLJA ODUŠEVLJAVATI NA SVOJEM ODMORU U HRVATSKOJ: Zvijezda Bayerna sada je zaigrala i vaterpolo, evo kako je to izgledalo

Kapetan Bayerna posjetio je otok Šipan

Proslavljeni njemački nogometni vratar i kapetan slavnog Bayern Munchena Manuel Neuer stigao je na odmor u Hrvatsku.

NEUER BICIKLOM SVRATIO DO OMIŠA I ODUŠEVIO GESTOM: Zvijezda Bayerna pokazala koliki je gospodin

Prije nekoliko dana on je svratio do do Gata, mjesta u sastavu Omiša. Tamo se odlučio osvježiti u jednom kafiću, a Dalmatinski portal javlja da je izazvao oduševljenje među posjetiteljima. Navode kako je platio rundu pića, podijelio autograme i fotografirao se s ljudima te se na kraju za uspomenu potpisao na vrata kafića.

Nakon kave – vaterpolo

No, tu nije stao. On je u subotu posjetio otok Šipan na kojem je s hrvatskim vaterpolo reprezentativcem Nikšom Dobudom odigrao i vaterpolo, a fotografije su se pojavile na Instagram stranici Priježba Beacha, plaže na Šipanu.