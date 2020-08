Kapetan Barcelone Argentinac Lionel Messi je čelne ljude kluba obavijestio ovaj tjedan da želi otići što prije.

RAT IZMEĐU MESSIJA I BARCELONE SE NASTAVLJA: Argentinac je ponovno razbjesnio klub, sada je jasno što slijedi

Nakon toga se Messi nije u nedjelju pojavio na obveznom testiranju ekipe na koronavirus, pa je sve izglednije da Argentinac napušta katalonskog giganta.

Njegova odluka šokirala je navijače katalonskog kluba, kojima je Mesi heroj.

Jedan od njih je i mladi navijač, dječak koji je u nedjelju stigao ispred Barcinog trening centra i tamo čekao Argentinca.

Leo se nije pojavio, a fotografije najbolje pokazuju koliko je dječak time bio razočaran.

A young fan waited for Messi to show up to Barca's pre-season training 💔 pic.twitter.com/AjYfOXqLZF

— B/R Football (@brfootball) August 30, 2020