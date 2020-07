[FOTO] LOVREN POSLAO PORUKU NAVIJAČIMA SVOJEG NOVOG KLUBA, OVO ĆE IH ODUŠEVITI: Najavio je velike stvari

View this post on Instagram

Dear Zenit fans, I welcome this opportunity to express my anticipation of the forthcoming chapter. I will try to earn the respect of the fans with my way of playing and with 100% commitment in training and playing. I would like to pass on my experiences, especially the way to win the Champions League and the Premier League with Liverpool, to my team mates. I am hungry for further successes in the Gazprom Arena and I want to attack with Zenit on the international stage in addition to the national successes. See you soon! Dejan Дорогие болельщики «Зенита»! Я очень рад тому, что у меня есть возможность рассказать, как я жду эту новую главу своей жизни. Я постараюсь заслужить ваше уважение своей игрой и стопроцентной самоотдачей на тренировках и в официальных матчах. Я хочу передать свой опыт победителя Лиги чемпионов и английской Премьер-лиги моим новым партнерам по команде. Я голоден до новых побед на «Газпром Арене» и хочу, чтобы «Зенит» не только подкрепил свой успех в России, но и добился новых побед в Европе. Скоро увидимся! Деян