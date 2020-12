[FOTO] KAPETAN REALA POKAZAO KAKO SLAVI VELIKU POBJEDU, MODRIĆ GA ODMAH ‘TROLAO’: ‘Gdje si parkirao svog konja?’

Madridski Real u srijedu je u ključnoj utakmici u Ligi prvaka pobijedio Borussiju Monchengladbach (2:0) i prošao u osminu finala najelitnijeg europskog klupskog natjecanja.

Dvostruki strijelac za Real bio je francuski napadač Karim Benzema koji je postao tek peti igrač koji je u natjecanju po skupinama Lige prvaka zabio najmanje 50 golova nakon Lionela Messija (71), Cristiana Ronalda (67), Raula (53) i Ruuda van Nistelrooya (50).

Nakon utakmice Realov kapetan Sergio Ramos objavio je na društvenim mrežama fotografiju s Benzemom iz svlačionice i uz nju napisao:

“Ovo je bio dan, ovo je bio trenutak. Mi smo Real Madrid, čestitke na dva gola.”

Era el día, era la hora, era el momento.

¡Somos el @realmadrid!

This was the day, the moment, the time. We are #RealMadrid!

Congrats on the brace, @Benzema!!#HalaMadrid pic.twitter.com/074gVpsGMT

— Sergio Ramos (@SergioRamos) December 9, 2020