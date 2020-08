[FOTO] JEDNA OD NAJZGODNIJIH TENISAČICA LJETUJE U HRVATSKOJ: Pokazala je kako izgleda njen odmor u Dubrovniku

View this post on Instagram

Ahoj Slovensko!! -50% na všetko v aplikácii ABOUT YOU za 100.000 sledovateľov Už ste počuli o “bláznivej stávke”? Zamestnanci About You sa stavili proti ich šéfom. Ak nás bude 100.000 followers do tyzdna tak získame -50% na celý sortiment v aplikácii ABOUT YOU. Tak na čo teda čakáme? Poďme na to, začnite všetci sledovať @aboutyou_sk aby sa nám podarilo vyhrať a získať zľavu až -50%! #BLÁZNIVÁSTÁVKA