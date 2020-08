[FOTO] ZLATANOVA OBJAVA ZATRESLA APENINE: Navijači luduju zbog njegovog posta na društvenim mrežama

Slavni švedski napadač Zlatan Ibrahimović i sljedeće će sezone predvoditi napad talijanskog velikana Milana. Iako službena potvrda još nije stigla, Zlatan je u petak na Instagramu objavio jednu fotografiju zbog koje su navijači uvjereni ta je tako potvrdio svoj ostanak.

ZLATAN ODLUČIO GDJE ĆE NASTAVITI KARIJERU: Uskoro potpisuje ugovor, a plaća će mu biti – ‘boli glava’

Ta fotografija prikazuje Ibrahimovića s raširnim rukama na jednoj utakmici iz prošle sezone i u opisu stoji: “Kao što sam rekao, tek se zagrijavam.”

Poznati talijanski sportski list La Gazzetta dello Sport u članku koji ima nadnaslov “Telenovela finita” (“Sapunica je gotova”) piše da je Zlatan dogovorio novi ugovor i da će po njemu u Milanu imati i ogromnu plaću koja bi trebala iznositi sedam milijuna eura.

Nisu ovi pregovori tekli baš glatko. Zlatan je gotovo završio kao slobodan igrač kad mu je istekao ugovor s Milanom, a pisalo se i da neće ići na pripreme s Milanom.

