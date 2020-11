[FOTO] IBRAHIMOVIĆ ZABIO NAKON NEVJEROJATNE AKOBACIJE PA ODUŠEVIO PORUKOM “Zašto trčati kad možete i ovo?’

Nogometaši Milana upisali su u nedjelju novu pobjedu u talijanskom prvenstvu nakon što su u nedjelju u 6. kolu u gostima dobili Udinese sa 2-1. Milan je na vrhu tablice sa pet pobjeda i jednim remijem.

Bila je to utakmica u kojoj je ponovno briljirao Zlatan Ibrahimović, a nakon više od mjesec dana pauze zbog ozljede lakta na teren se vratio hrvatski reprezentativni napadač Ante Rebić, koji je ušao u igru u 71. minuti.

Milan je poveo u 18. minuti, a pogodak je namjestio Zlatan Ibrahimović. On je odlično uštopao dugački pas upućen u 16-erac i potom je dao povratnu loptu za Francka Kessiéja, koji trese mrežu. Domaćini su izjednačili iz penala, kojeg je 48. minuti realizirao Rodrigo De Paul.

No, u 83. minuti ponovno na scenu stupa Ibrahimović. Rebić je oštro ubacio u peterac protivnika, loptu je neuspješno pokušao izbaciti branič Udinesea Sebastian De Maio, ali ona je otišla okomito i Ibrahimović je u padu preko glave zatresao mrežu. Za čistunce to ne bi bile “škarice”, ali je svakako bio akrobatski izveden udarac.

39-year-old Zlatan Ibrahimović so far this season:

⬢ top of Serie A

⬢ top scorer in Serie A

⬢ scored in every Serie A appearance

⬢ involved in 10 goals in seven games across all competitions

A living legend. 🦁 pic.twitter.com/uAdknQxqD2

— Squawka Football (@Squawka) November 1, 2020