[FOTO] HRABRA RIJEKA UZELA BOD REALU: Rožmanovi momci u ludoj utakmici dva puta vodili kod lidera španjolskog prvenstva

Nogometaši Rijeke u susretu su 5. kola skupine F Europske lige stigli do svog prvog boda odigravši 2-2 (1-0) na gostovanju kod vodeće momčadi španjolskog prvenstva Real Sociedada u San Sebastianu.

Rijeka je dva puta vodila golovima Darka Velkovskog (37) i Stjepana Lončara (73), a domaći su izjednačavali preko Jona Bautiste (69) i Nacha Monreala (79).

Kao što je to bio slučaj i u svim dosadašnjim Rijekinim susretima u skupini, trener Simon Rožman odlučio se parirati kvalitetnijem suparniku pojačanom obranom te samo jednim igačem u vrhu napada. Samim time, Real Sociedad je od samoga početka susreta imao terensku inicijativu, no tek je sporadično prijetio Nevistiću.

Prvu priliku domaći je sastav imao u 10. minuti kada je Merino možda i uz prekršaj oduzeo loptu Haliloviću na 20-ak metara od Rijekina gola, a David Silva je odmah potom poslao okomitu loptu za Isaka. Švedski je napadač dobro pucao, no Rijekin vratar je još bolje obranio.

U 20. minuti viđena je nesvakidašnja situacija kada je portugalski sudac Pinheiro promijenio svoju odluku. Prvotno je pokazao na bijelu točku u korist domaćina nakon što je pogrešno procijenio kako je u skoku na pet metara od Rijekina gola Andrijašević rukom odnio loptu s glave Isaka, a ustvari je napadač Reala bio taj koji je igrao rukom. Riječani su opkolili glavnog suca uvjeravajući ga da nije dobro vidio situaciju, a nakon minutu-dvije njihova pritiska javio se i linijski sudac Ribeiro koji je u kratkim konzultacijama stao na stranu Riječana pa je Pinheiro poništio svoju odluku i pravilno dosudio slobodni udarac za Rijeku.

Posljednju priliku u prvom poluvremenu domaći su imali u 36. minuti i ponovno preko Isaka, no Nevistić je pravovremenim istrčavanjem ušao u udarac švedskom napadaču.

Samo minutu potom Rijeka je povela. U jednom od svojih rijetkih prelazaka na suparničku polovicu Riječani su izborili udarac iz kuta, Menalo je uspio s prve vratnice prebaciti loptu pred sama vrata gdje je Velkovski glavom s pet metara zatresao mrežu.

Početkom nastavka umalo se dogodila slična situacija, odnosno Rijeka je mogla povesti sa 2-0 minutu nakon što je Nevistić sjajnom reakcijom sačuvao svoju mrežu. Le Normand je u 48. minuti okušao svoj udarac s distance kojega je Nevistić uspio odbiti, a samo minutu potom Murić je izbio sam pred Remira nakon što je Menalo dobio još jedan zračni dvoboj, no riječko krilo se previše približilo domaćem vrataru koji je tako uspio neutralizirati njegov udarac.

Kapetan Reala Oyarzabal u 57. je minuti čak dva puta bio u velikoj prilici. Prvo se nakon odlično solo-prodora izborio za dobru situaciju za udarac sa 10-ak metara, no i njegov pokušaj neutralizirao je sjajni Nevistić. Uslijedio je korner nakon kojega je Oyarzabal pokušao i glavom no njegov šut zaustavila je greda.

Domaći strateg Imanol Alguacil potom se odlučio na izmjene, a uvođenje Bautiste umjesto Isaka i Gorosabela umjesto zaldue pokazali su se kao dobitni potezi. Upravo je Gorosabel u 69. minuti ubacio u riječki kazneni prostor gdje je Bautista primio loptu leđima okrenut golu, a zatim iz okreta sa 10-ak metara pogodio donji desni kut nemoćnog Nevistića za 1-1.

Nakon primljenog pogotka Rijeka nije pala, štoviše četiri minute potom stigla je do nove prednosti nakon još jednog kornera. Zubeldia nije uspio kvalitetno očistiti ispred svog gola već je praktički prsima samo primirio loptu za natrčalog Lončara koji je snažnim udarcem sa 13 metara “probio” Remira.

Uz veliku dozu sreće Real je do novog poravnanja stigao u 79. minuti. Lopta je dugo boravila u Rijekinom kaznenom prostoru, Merino je proslijedio na lijevu stranu do Monreala koji je uputio prizemni udarac koji je nakon bloka Tomečaka promijenio smjer i prevario Nevistića te završio u mreži.

Usprkos velikom pritisku domaćih u sudačkoj nadoknadi, Riječani su izdržali i uspjeli osvojiti svoj prvi bod u skupini.

U drugom susretu ove skupine AZ Alkmaar i Napoli su igrali 1-1 (0-1). Gosti su poveli preko Mertensa (6), izjednačio je Martins Indi (54), a potom je Koopmeiners u 60. minuti propustio realizirati kazneni udarac za domaće.

Kolo prije kraja Napoli je vodeći na ljestvici sa 10 bodova, Real Sociedad i AZ Alkmaar imaju po osam, dok je Rijeka posljednja bez bodova.

Za tjedan dana će se u posljednjem kolu sastati Rijeka i AZ Alkmaar te Napoli i Real Sociedad. Prva dva sastava iz skupine izborit će nastup u 16-ini finala.

[PROMO] Najbolje koeficijente i 100% bonusa na uplate do 1000 kuna potražite u kladionici Germania.

Real Sociedad: Remiro, Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Monreal, Januzaj, Zubimendi, Merino, David Silva, Oyarzabal, Isaak

Rijeka: Nevistić, Tomečak, Galović, Velkovski, Capan, Štefulj, Murić, Pavičić, Halilović, Lončar, Andrijašević

90’+6′ Kraj utakmice, Rijeka je odigrala 2:2 na gostovanju kod Real Sovciedada i osvojila prvi bod u Europskoj ligi.

90’+4′ Real pokušava svim silama stići do pobjede. Lopez je snažno pucao s 25 metara, ali to ne ide u okvir gola.

90′ Još će se igrati pet minuta sudačke nadoknade.

89′ Rijeku dijeli još jako malo do prvog ovosezonskog boda u Europskoj ligi.

87′ Rožman se sada odlučio na dvostruku promjenu. Iz igre su izašli Andrijašević i Velkovski, a ušli su Escoval i Yateke.

79′ Glovi padaju kao na traci. Real Sociedad je ponovno izjednačio preko Monreala čiji je udarac na putu do mreže dirao Velkovskog i prevario Nevistića. To je bio treći pogodak koji je pao u zadnjih deset minuta.

74′ GOL Nije 1:1 dugo stajalo na semaforu. Rijeka se vratila u vodstvo, lopta se nakon kornera odbila do Lončara koji odličnim udarcem s otprilike 12 metara zabija za 2:1.

69′ GOL Rijeka nije izdržala. Bautista je iz okreta lijepo zabio za 1:1.

62′ Dobar pokušaj Januzaja, ali Nevistić je spreman i mreža Rijeke ostaje netaknuta.

60′ Januzaj snažno puca iz slobodnog udarca s 30 metara, a lopta pogađa Lončara u živom zidu.

57′ Umalo izjednačenje. Oyarzabal je nakon sjajnog prodora izbio sam pred Nevistića, ali golman Rijeke odlično brani.

50′ Sjajna šansa za Rijeku. Murić je izbio sam pred golmana Reala, ali španjolski golman brani njegov pokušaj.

48′ Domaćini su mogli izjednačiti odmah na početku drugog poluvremena. Silva dodake za Isaka, a on puca s deset metara, ali njegov udarac je blokiran.

46′ Počelo je dugo poluvrijeme.

45′ Gotovo je prvo poluvrijeme u San Sebastianu. Rijeka vodi 1:0 golom Velkovskog.

41′ Franko Andrijašević dobio je žuti karton zbog prekršaja.

37′ GOL Rijeka vodi, Velkovski je zabio nakon kornera. Murić je ubacio, Menalo prebacio, a Velkovski iz blizine pospremio glavom loptu u mrežu.

32′ Januzaj je uzeo loptu Haliloviću i nastala je jako opasna situacija pred golom Rijeke, ali na kraju svega domaćini su samo dobili korner.

29′ Opasnost pred golom Rijeke nakon ubačaja iz kornera, ali Nevistić ponovno dobro reagira i izbacuje loptu.

26′ Isak radi puno problema Riječanima. Sada je pobjegao njihovoj obrani, ali je otišao previše u lijevu stranu pa njegov udarac nije bio pretjerano opasan za Nevistića.

20′ Konfuzna situacija u šesnaestercu Rijeke. Nogometaš Reala igrao je rukom, a sudac pokazao na bijelu točku, nakon čega su mu igrači Rijeke počeli žestoko prigovarati. Intervenirao je i pomoćnik pa je Rijeka na kraju ipak dobila slobodan udarac.

11′ Velika prilika za Real. Halilović je izgubio loptu, nakon čega se u izvrsnoj šansi našao Isak, ali njegov udarac sjajno brani Nevistić.

9′ Domaćini uzvraćaju. Pokušao je Merino s dvadesetak metara, njegov udarac je završio iznad gola.

6′ Novi pokušaj Rijeke. Pucao je Halilović iz daljine, ali nije precizan i topta ne ide u okvir gola.

5′ Prvi pokušaj Rijeke. Pucao je Menalo, ali njegov udarac je blokiran i Riječani su dobili samo koner.

⚔ | 0-0 | The match is underway at the Reale Arena!#UEL #EuropaRS #AurreraReala

— Real Sociedad (@RealSociedadEN) December 3, 2020