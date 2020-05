[FOTO] HOĆE LI U OVOME REBIĆ I DRUŠTVO IGRATI SLJEDEĆE SEZONE? Pojavile su se slike novog dresa Milana

U javnost je procurila fotografija novog dresa talinaskog velikana Milana u kojem bi Rossoneri trebali igrati sljedeće sezone.

Objavila ju je stranica Footy Headlines, koja se specijalizirala za objavljivanje fotografija dresova i ostale opreme prije nego što to učine sami klubovi.

Na glavnom dresu nema drastičnih promjena, i dalje najveći dio zauzimaju crne i crvene okomite pruge, ali one će biti puno manje i bit će ih znatno više.

What do you think ? pic.twitter.com/V9ov2Zrr2a

Rezervni dres ostat će bijele boje, a treća garnitura bit će plave boje – slične kakvu je milanski klub nosio u devedestima.

Milan’s third kit for season 2020/2021 is expected to have a blue base [via @Footy_Headlines] pic.twitter.com/qMfAsJU2hM

— Milan Eye (@MilanEye) October 16, 2019