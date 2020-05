[FOTO] HOĆE LI U OVOM DRESU MANCHESTER CITY IGRATI SLJEDEĆE SEZONE? ‘Izgleda kao bazen za plivanje…’

Na internetu se pojavila fotografija novog dresa aktualnog engleskog prvaka Manchester Cityja u kojemu bi Građani trebali igrati sljedeće sezone i navijači su, u najmanju ruku, zgroženi.

Objavila ju je stranica Footy Headlines, koja se specijalizirala za objavljivanje fotografija dresova i ostale opreme prije nego što to učine sami klubovi.

Dres je dizajnirala njemačka kompanija Puma, a prva garnitura je tradicionalne, svijetlo plave, boje, ali po sebi ima bijele linije, druga je crna, a treća bijela s “paisley”, odnosno kašmirskim uzorkom.

Navijači na društvenim mrežama nisu skrivali da su poprilično razočarani što će na utakmicama igrači voljenog kluba biti u takvom izdanju.

Home kit looks like a swimming pool, away kit will look like a training top, and third kit will look like a tablecloth. Hope that extra £30mil from Puma was worth it; Nike weren’t great but they were never this bad! 🤦‍♂️

— Joshua Hinton (@j_hinton859) May 21, 2020