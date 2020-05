DRAMA U KALIFORNIJI: U tijeku je velika potraga za američkim hrvačem, sa sinom je upao u snažnu struju, a onda nestao pod valovima

Tridesetdevetogodišnji američki hrvač i zvijezda WWE-a Shad Gaspard nestao je u nedjelju na plaži Venice Beach u Kaliforniji, a potraga za njim još uvijek traje.

Kako javljaju američki mediji, Gaspard je bio na plaži s 10-godišnjim sinom i s grupom plivača upao je u snažnu struju, nakon čega su u vodu uskočili spasioci i da ih izvuku. Uspjeli su spasiti sve druge osobe, uključujući i Gaspardovog sina, no američki hrvač je nestao.

Jedan svjedok je rekao da je Gaspard spasiocima rekao odmah kad su ušli u vodu da prvo spase njegovog sina, a onda je nestao nakon što ga je srušio veliki val.

Former WWE star Shad Gaspard has reportedly went missing after swimming with 10-year-old son in Venice Beach, California, yesterday, per @TMZ https://t.co/5gEtL2Y4nO pic.twitter.com/hORLNbEMMh

— B/R Wrestling (@BRWrestling) May 18, 2020