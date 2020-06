[FOTO] ĐOKOVIĆ OBIŠAO TERENE U ZADRU: ‘Došao nam je jedan od najpopularnijih sportaša na svijetu, ovo je veliki trenutak’

Jedan od najboljih tenisača svijeta Novak Đoković u pratnji teniske legende Gorana Ivaniševića posjetio je stadion i novi Regionalni teniski centar Hrvatskog teniskog saveza u Zadru.

U njihovoj pratnji bili su i predsjednica HTS-a Nikolina Babić, izbornica hrvatske Fed Cup reprezentacije Iva Majoli te član Organizacijskog odbora Adria Toura Goran Đoković.

“Teren djeluje jako dobro i tribine su zaista impresivne. Koliko sam razumio kapacitet je skoro devet tisuća ljudi. Za sada je dozvoljeno pola do toga što je jednako količini ljudi koja je bila u Beogradu što je zaista puno ljudi,” kazao je Đoković.

“Prvi puta sam u Zadru iako sam posjetio većinu gradova Hrvatske. Veseli me doživjeti i iskusiti novo mjesto i grad. Zadar je poznat po epitetu sportskog grada koji dominira u košarci, rukometu pa i tenisu. Jako je lijepa tradicija i kultura sporta u Zadru. Ono što sam za sada čuo je veliki interes publike i ovim putem pozvao bih još jednom sve da dođu kako bismo svi zajedno uživali u humanitarnom sportsko – glazbenom spektaklu kojeg ćemo prirediti od petka do nedjelje,” istaknuo je Đoković.

many memories I will cherish from our first #AdriaTour tournament. Thank you #Belgrade, see you soon in #Zadar! ❤️🎾🙏🏼🙏🏼🙏🏼 @AdriaTennisTour

— Novak Djokovic (@DjokerNole) June 15, 2020