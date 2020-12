Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo postigao je u pobjedi Juventusa protiv kijevskog Dynama (3-0) jedan pogodak stigavši do brojke od 750 golova u karijeri.

RONALDO DAO 750. GOL U KARIJERI: Samo su dvije legende prije njega ovo uspjele, pogledajte pogodak za povijest

Najviše ih je zabio u dresu Real Madrida, čak 450. Za Manchester Uniteda je postigao 118, za Portugal 102, u dresu Juventusa 75, dok je u lisabonskom Sportingu zabio pet golova.

Ronaldo se nakon utakmice protiv Dynama i 750. gola u karijeri oglasio na društvenim mrežama i zahvalio svima koji su mu pomogli da stigne do te brojke.

𝟕𝟓𝟎 goals, 𝟕𝟓𝟎 happy moments, 𝟕𝟓𝟎 smiles in the faces of our supporters. Thank you to all the players and coaches that helped me reach this amazing number, thank you to all my loyal opponents that made me work harder and harder everyday. pic.twitter.com/ZuS4GDOzeh

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 2, 2020