FORTUNA PROSULA POBJEDU I VRIJEDNE BODOVE U BORBI ZA OSTANAK U LIGI: Koln se spasio poraza s dva gola u pet minuta

U posljednjem susretu 27. kola njemačkog nogometnog prvenstva Koln i Fortuna su odigrali 2-2, nakon što je domaćin zabio dva gola u posljednjih pet minuta utakmice.

Fortuna je do 88. minute imala uvjerljivo vodstvo i bila je na korak do prve pobjede u Kolnu nakon 1989. godine. Međutim, domaćin je golovima u 88. i 90+1. minuti izvukao bod.

Köln come back from two goals down to draw against Düsseldorf.

