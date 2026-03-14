Vrijeme je za kvalifikacije: Tko će nedjeljnu utrku započeti sa prvog mjesta?

Kvalifikacije za F1 utrku Velike nagrade Kine.

Kronološki tijek događaja

Najava

Karavana Formule 1 stigla je u Šangaj, gdje je na rasporedu prvi sprint vikend ove sezone. Legendarna staza u Kini ponovno je u središtu pozornosti, a bogat program donosi dvostruku dozu uzbuđenja i veliku borbu za pozicije već u subotu.

Uvertira u vikend već je ponudila dramu. George Russell slavio je u napetoj sprint utrci na Velikoj nagradi Kine nakon žestoke borbe za vodeću poziciju i razdoblja sigurnosnog automobila. Britanac je na kraju uspio zadržati prednost i ciljem proći ispred dvojca iz Ferrarija, Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona, koji su mu najviše zaprijetili na stazi.

Subotnji program počeo je vrlo rano. Već od 4:00 sata vozači su izašli na stazu u sprint utrci koja je donijela prvi pravi obračun vikenda. Prijenos utrke mogli ste pratiti na RTL-u 2 i platformi Voyo.

No, uzbuđenje tu ne staje. Nekoliko sati kasnije slijedi ono što će uvelike odrediti rasplet cijelog vikenda, kvalifikacije za Veliku nagradu Kine, koje počinju u 8:00 sati. Upravo će one odlučiti startni poredak za nedjeljnu utrku, a s obzirom na formu vodećih momčadi, očekuje se nova velika bitka na stazi.

