SHRVANA FOLK PJEVAČICA PROGOVORILA O DRAMI KOJU JE PROŽIVLJAVALA: ‘Htjela sam se ubiti, taj poljubac me slomio’

Bivša partnerica bugarskog teškaša, trenutno 10. teškaša svijeta prema BoxRecu Kubrata Puleva (28-1-0), čovjeka kojem je jedini poraz nanio Vladimir Kličko, bugarska pop – folk pjevačica Andrea Teodora, u jednoj je emisiji iskreno progovorila o njihovom odnosu te je priznala da se čak pokušala ubiti…

Pulev i Andrea prekinuli su nakon što je slavni boksač poljubio novinarku Jenny Sushi nakon nokautiranja Rumunja Bogdana Dinua. Naravno, priča je bila kako su oni samo prijatelji, ali nije mu to baš prošlo za rukom…

“Njegov poljubac s Jenny Sushi bio je sukob stvarnosti i fantazije u kojoj sam živjela. Tada je sve puklo. Kada se cijeli svijet okrenuo protiv njega, ja sam bila uz njega, branila sam ga i nisam htjela odustati”, rekla je shrvana Andrea.

I dok se Kubrat Pulev sprema za najveći meč svoje dosadašnje karijere, onaj za WBA, WBO, IBF i IBO teškaške pojaseve (prema BoxRecu) najboljeg na svijetu koji ga čeka 12. prosinca u Londonu u O2 Areni protiv aktualnog prvaka Anthonyja Joshue, Andrea je naposljetku odlučila otkrila cijelu istinu o rastanku s elitnim boksačem nakon što su prethodno 13 godina bili u vezi…

👨‍⚖️ On Saturday, Kubrat Pulev kissed Jenny 'SuShe' Ravalo in an interview. She alleges he later also squeezed her backside and so has hired lawyer Gloria Allred. They've requested a California Commission investigation, want his licence suspended and for him to be sanctioned. pic.twitter.com/xycncY88JF

— Michael Benson (@MichaelBensonn) March 28, 2019